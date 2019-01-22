Армянский депутат будет вновь арестован

22 января 2019 15:15 (UTC+04:00)

Депутата Армении, бывшего председателя добровольческого союза «Еркрапа» Манвела Григоряна вновь арестуют. Решение об этом 22 января принял судья апелляционного уголовного суда Армении Арсен Никогосян, тем самым удовлетворив жалобу генпрокуратуры республики, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Напомним, что суд общей юрисдикции Еревана вечером 21 декабря принял решение выпустить под залог Манвела Григоряна. За него был выплачен залог в размере 25 миллионов драмов. Однако, генпрокуратура Армении это решение обжаловала в апелляционном уголовном суде. Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов и присвоении в особо крупном размере.

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