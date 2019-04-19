В Армении требуют отставки главы спецслужб

Начальнику Государственной контрольной службы Армении Давиду

Санасаряну предъявлено обвинение по уголовному делу о вмешательстве в

тендер по поставкам медоборудования для гемодиализа. Давид Санасарян обвиняется по ч.1 ст.308 УК Армении (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«С целью содействия деятельности компании, руководимой сотрудниками

возглавляемого им ведомства, использовал свои служебные полномочия. В

отношении Д.Санасаряна избрана мера пресечения в качестве подписки о

невыезде», - сообщает пресс-центр Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.



Как пишут армянские СМИ, новость о привлечении Давида Санасаряна в качестве подозреваемого просто вздыбила ряды соросовцев, и они взялись за активные шаги. «Во-первых, была обеспечена утечка этой информации, чтобы поднялся шум, и защитники Санасаряна объединились, затем развернули

активную деятельность в «Facebook», стали давать интервью. А когда прошла

информация о том, что Санасаряна собираются арестовать, то соросовцы

перешли к атаке: ворвались к премьер-министру и потребовали от него

освободить главу спецслужб Артура Ванецяна от занимаемой должности, а также

отменить статус подозреваемого в отношении Санасаряна. Накануне вечером

ситуация была очень напряженной. Сегодня станет ясно, какое все-таки принял

решение Пашинян», - пишет газета «Грапарак».

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