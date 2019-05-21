Наблюдатели ПАСЕ выражают обеспокоенность в связи с призывом Пашиняна блокировать суды

21 мая 2019 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Политически заинтересованные стороны должны воздерживаться от действий и заявлений, которые могут быть восприняты как оказание давления на судебную систему. Об этом содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу Армении Юлия Ловочкина (Украина ) и Андрей Ширцель (Словения) сказали после заявления премьер-министра Никола Пашиняна, призвавшего граждан 19 мая блокировать входы и выходы из судов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПАСЕ.

Этот призыв последовал за решением судьи освободить бывшего президента Роберта Кочаряна из-под стражи.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что независимость судебной власти является необходимым условием верховенства права, и поэтому верховенство права лучше всего обеспечивается отсутствием какого-либо вмешательства со стороны политических субъектов. Существуют четкие юридические процедуры, такие как апелляция в вышестоящий суд, чтобы оспорить решение суда, которое кажется сомнительным. Соблюдение верховенства закона требует соблюдения процедур, которые существуют для защиты всех граждан, независимо от того, кем они являются», - говорится в сообщении ПАСЕ.

Как отмечают содокладчики, реакция общественности на это решение суда подчеркивает все еще низкий уровень общественного доверия к судебной системе.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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