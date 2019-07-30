Освободившего Кочаряна судью обвинили в служебном подлоге

30 июля 2019 22:47 (UTC+04:00)

Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение в служебном подлоге судье Давиду Григоряну, принявшего ранее решение об освобождении из-под стражи экс-президента страны Роберта Кочаряна, сообщила во вторник РИА Новости, как передает Trend, пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян.

В мае судья из Еревана Григорян освободил Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а позднее приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. После этого в кабинете Григоряна провели обыск, а его полномочия приостановили. В Генпрокуратуре заявили, что Высший судебный совет дал согласие на уголовное преследование судьи, посчитав обоснованным подозрение в совершении им в сентябре 2018 года предполагаемого деяния, предусмотренного статьей УК "служебный подлог".

"Григоряну предъявлено обвинение по признакам статьи "служебный подлог", - сказала Оганджанян. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает четыре года лишения свободы.

Ранее Высший судебный совет Армении заявил, что в отношении судьи следователь предпринял шаги, не предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом, а именно опечатал дверь кабинета Григоряна, чем ограничил его доступ в кабинет.

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