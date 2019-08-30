Глава минэкономики Армении сделал печальное признание о состоянии армянской экономики

Газета «Грапарак» пишет, что во время встречи с армянскими дипломатами министр экономики Армении Тигран Хачатрян сделал печальное признание о состоянии армянской экономики и призвал дипломатов искать инвестиции за рубежом, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«С точки зрения дохода на душу населения сегодня мы приблизительно в 15 раз уступаем странам, занимающим лидирующие места, наша производительность в 8 раз ниже, чем в любой средней стране Европы, наша производительность как минимум в 2 раза меньше, чем в ведущих государства ЕАЭС… Практически во всех сферах аналогичное состояние экономики», – сказал

министр.

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