В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане

Девять человек отравились угарным газом в ресторанном комплексе города Чамбарак Гегаркуникской области Армении, пострадавшие госпитализированы, сообщили во вторник в пресс-службе МЧС страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером 27 января. "На пульт дежурного службы спасения 911 поступило сообщение, что из зала торжеств "Аракс" города Чамбарак (в 125 километрах от Еревана – ред.) в местный медцентр с признаками отравления угарным газом доставлены девять человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

По данным пресс-службы, одна из госпитализированных – 14-летняяя девочка. "Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное", - отмечается в сообщении. Обстоятельства инцидента выясняются.

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