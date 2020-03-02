Экс-министру обороны Армении предъявили обвинение в растрате $2 млн госсредств

Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила бывшему министру обороны республики генерал-полковнику Сейрану Оганяну обвинение в растрате государственных средств примерно на $2 млн и взяла с него подписку о невыезде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно данным следствия, в 2010 году без соблюдения требований закона Минобороны подготовило секретное решение о приватизации ЗАО "Дзора ГЭС", дав добро на отчуждение компании имущества на сумму 3,6 млрд драмов. Реальная стоимость имущества составляла 4 646 400 000 драмов. Тем самым государству было нанесен ущерб на 1 046 400 000 драмов (примерно $2 млн)", - говорится в сообщении ССС.

В ведомстве также отмечают, что Оганян дал подписку о невыезде, предпринимаются шаги для выявления всех причастных к совершению преступления. Бывший министр обороны Армении также обвиняется по делу 1 марта, в рамках которого арестован бывший президент страны Роберт Кочарян. Оганян занимал должность главы оборонного ведомства страны с 2008-го по 2016 год.

Оганян не признает себя виновным, об этом он сообщил местному новостному порталу 24News.am. "Я был допрошен в рамках этого дела. Себя виновным не признаю", - отметил он.

"Минобороны не занималось такими вопросами. Этим вопросом занималось министерство энергетики", - прокомментировал Оганян обвинения по вопросу приватизации ГЭС.