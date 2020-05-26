Российское издание: Пашинян вляпался в скандал с дедушкой-гитлеровцем

8 мая, накануне Дня Победы, глава правительства Армении Никол Пашинян, как и многие другие пользователи соцсетей, опубликовал фотографию своего деда с кратким комментарием к ней: «Никол Пашинян, 1913-1943. Служил в 554-м стрелковом полку 138-й стрелковой дивизии. Вечная слава павшим за Родину».

Вскоре под публикацией Пашиняна стали появляться комментарии, в которых говорилось, что дед премьера стал предателем, вступил в Армянский легион СС Гарегина Нжде и бесславно погиб на Восточном фронте, сообщает Trend со ссылкой на российское издание inforuss.info.

Возмущённые сторонники майданного премьера быстро сориентировались и попытались дезавуировать компромат, упирая на то, что его источником является азербайджанский портал www.trend.az.

Оказалось, однако, что первоисточником выступил вовсе не азербайджанский, а очень даже армянский портал iravunk.com, опубликовавший статью о дедушке Пашиняна под разоблачительным заголовком «Сотрудничал с врагом и погиб».

Вскоре выяснилось, что на сайте обобщённого банка данных общества «Мемориал» www.obd-memorial.ru, созданного по инициативе Министерства обороны России для сбора данных о погибших в Великой Отечественной войне советских гражданах, имеются сведения о Николе Вартановиче Пашиняне, 1913 года рождения, уроженца села Енокован Иджеванского района Армянской ССР, погибшего в 1943 году.

В качестве доказательства предательства Пашиняна-деда приводится фото документа немецкого учёта, подтверждающего его принадлежность к ост-легионерам СС.

Скандал получился очень вонючим, поскольку премьер Пашинян через своих подчинённых и поклонников предпочёл лгать и оправдываться.

В пользу версии, что Николенька очень хорошо знает, кем на самом деле был его «героический» дедушка, свидетельствует его истеричная реакция в защиту «национального героя Армении» Гарегина Нжде и выкрики на грани скандала, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите стран СНГ поднял вопрос о недопустимости героизации нацизма на примере хвалебных высказываний Пашиняна в адрес Нжде.

Так, в полемике с российским МИД, выразившим озабоченность обострением культа Нжде при новом правительстве Армении, Пашинян на голубом глазу сравнил главаря Армянского легиона СС и убийцу армянских красноармейцев с маршалом Баграмяном, попутно осудив сталинского наркома иностранных дел Молотова, который, мол, общался с Гитлером и Риббентропом.

Очевидно, что в своём воспалённом идиотизме Пашинян не видит разницы между функциями дипломата, вынужденного для пользы страны пожимать чьи-то грязные лапы и службы в рядах преступной нацистской организации с принесением присяги лично Адольфу Гитлеру.

Остаётся только напомнить, что Гарегин Тер-Арутюнян (Нжде), которому служил дедушка Пашиняна – главарь армянских боевиков и политический деятель фашистского толка. С 1940 года тайно сотрудничал по линии политической разведки с VI управлением РСХА, более известной как СД – службой безопасности СС. В 1942 году вошёл в верхушку Армянского национального совета, созданного в Берлине по инициативе политических и специальных служб гитлеровской Германии.

Рассекреченные недавно документы ЦРУ свидетельствуют, что Армянский национальный совет обращался к нацистскому министру восточных территорий Альфреду Розенбергу с предложением о создании германской колонии и протектората на территории Армянской ССР.

При этом, как гласят архивные материалы, в системе имперской безопасности Третьего Рейха Гарегин Ндже со своими тридцатью или сорока завербованными им лично коллаборационистами котировался на уровне мелкой «шестёрки», а сами немцы предпочитали работать напрямую с крупной и влиятельной эмигрантской организацией армянских националистов «Дашнакцутюн».

В конце войны Гарегин Нжде сотрудничал с абвером – гитлеровской военной разведкой – для подготовки и заброски в советскую Армению боевых групп для ведения диверсионной войны.

Об упоротости и узколобости армянского недофюрера говорит тот факт, что, находясь под следствием после ареста СМЕРШ, Гарегин Тер-Арутюнян строчил письма в Кремль, предлагая начать войну с Турцией.

Согласно формулировке Сталина, сын за отца, а тем паче, внук за деда – не отвечает. Однако Воваевич сделал всё, чтобы доказать: гнилое яблоко от гнилой яблони недалеко шмякнулось – весь в дедушку.