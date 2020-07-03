В Армении за сутки зарегистрировано 662 новых случая заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 27 320, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 2 июля, в стране было 26 658 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 662 новых случая заражения.
В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 469 (плюс 10 за минувшие сутки) человек. Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 156 (плюс 3 за минувшие сутки).
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