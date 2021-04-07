Amnesty International о военных преступлениях Армении во время Второй Карабахской войны

БАКУ/Trend/ - Вооружённые силы Армении совершали военные преступления в Нагорном Карабахе.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в докладе Amnesty International.

Согласно информации, на нескольких верифицированных видеозаписях запечатлено жестокое обращение с военнопленными и другими пленниками, а также осквернение трупов азербайджанских солдат армянской стороной.

«В том числе это видеозапись, на которой зафиксирован момент убийства азербайджанского пограничника, которому наносится резаная рана в горло», - говорится в докладе.

Далее в докладе отмечается, что в течение года в Армении ограничивались права на свободу мнения и мирных собраний: сначала из-за режима чрезвычайного положения, действовавшего с марта по сентябрь в связи с пандемией COVID19, а потом из-за военного положения, введённого в сентябре и продлившегося до конца года из-за вооружённого противостояния с Азербайджаном.

«В рамках режима чрезвычайного положения, среди прочего, действовал официальный запрет на публичные собрания численностью более 20 человек и публикацию «неофициальной информации» о пандемии. Власти заставили 20 изданий исправить или удалить информацию, в которой представители государственных органов усмотрели «способствование распространению паники». В апреле после резкой критики со стороны местных и международных правозащитных организаций ограничения со СМИ были сняты.

Военное положение вызвало новые ограничения свободы мнений и собраний. Парламент 9 октября одобрил законопроект о запрете распространения «неофициальной информации» о конфликте и вопросах национальной безопасности, а также всякой публичной критики военных действий и заявлений представителей властей. Ограничения, налагаемые военным положением на свободу мирных собраний, были применены в ноябре после заключения соглашения о прекращении огня, чтобы запретить антиправительственные демонстрации с требованиями отставки премьер-министра», - говорится в докладе.

(Редактор: Натаван Эфендиева)