В Армении бывший военнослужащий обвиняется в предательстве и шпионаже
БАКУ /Trend/ - В Армении бывший военнослужащий обвиняется в предательстве и шпионаже.
Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал генеральный прокурор Армении Артур Давтян.
«Он не рядовой, но военнослужащий», - сказал генпрокурор.
По словам Давтяна, одно уголовное делу по факту предательства уже завершено и наравлено в суд.
Пока рано давать оценку, какое влияние оказал каждый отдельный случай на окончательный результат войны, отметил он.
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