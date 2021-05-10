Пашинян назвал Вторую Карабахскую войну самой большой проблемой в период его правления

БАКУ/Trend/ - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал Вторую Карабахскую войну самой большой проблемой в период нахождения его у власти, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Пашинян, тем не менее, поспешил отметить, что точка невозврата была пройдена еще до его прихода к власти.

«После войны я постоянно возвращался в 2018 год и пытался все заново расставить. Я бы не повторил все с той же точностью, однако по состоянию на апрель 2018 года точку невозврата по карабахскому конфликту мы, конечно, прошли», – заявил и.о. премьера.

(Редактор: Надир Насиров)