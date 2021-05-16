Первый президент Армении раскрыл причины ее поражения в карабахской войне

БАКУ /Trend/ - Армения сама привлекла на свою голову поражение в войне в Карабахе вследствие авантюрной и безответственной политики властей, проводимой на протяжении последних 23 лет.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

По его словам, основа поражения была заложена в 1998 году на ложной вере в возможность сохранения статус-кво.

А завершение поражения объявил Никол Пашинян своим провокационным заявлением «Карабах - это Армения, и точка», и это стало концом Армении, сказал он.

«На протяжении 23 лет наши власти вели себя, как азартные игроки, делая новые ставки, пытаясь выиграть больше, и поэтому теряя то, что они уже выиграли», - сказал Тер-Петросян.