В Армении призвали снять с должности и.о. премьера и президента

БАКУ /Trend/ - В Армении призвали снять с должности и.о. премьер-министра и президента, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как отмечается, партии «Свобода», «Еркир цирани» и «Национальная безопасность» призвали принять меры для обеспечения снятия с занимаемых должностей президента Армена Саргсяна и и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на основании невыполнения ими своих должностных обязанностей, а также начать уголовное преследование в их отношении.