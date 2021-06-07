Телохранители Пашиняна жестоко избили гражданина (ВИДЕО)
Телохранители Никола Пашиняна жестоко избили гражданина, выкрикнувшего фразу «Никол – предатель!», передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
По словам очевидцев, гражданина в тяжелом состоянии посадили в автомобиль и увезли с места происшествия.
На видео видно, как сопровождающие Пашиняна телохранители бегут за гражданином.
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