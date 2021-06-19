Итоги выборов в Армении могут стать непредсказуемыми для ее общества, вплоть до госпереворота - конфликтолог

БАКУ /Trend/ - Итоги выборов в Армении могут стать непредсказуемыми для ее общества. Об этом сказал Trend конфликтолог, кандидат исторических наук Мамед Мамедов из Санкт-Петербурга.

"С одной стороны, учитывая никуда не исчезнувшие реваншистские настроения, а также фактор так называемого "армянства", можно предположить, что завтра на выборах в Армении победит не Пашинян. С другой стороны, нужно отметить, что есть преданные сторонники Пашиняна, а также люди, которые будут поддерживать на выборах именно его, понимая, что смена власти может привести к ужасным последствиям, в том числе дестабилизировать и без того плачевную ситуацию в Армении", - сказал Мамедов.

По его словам, в связи с этим итоги выборов могут стать непредсказуемыми для армянского общества, вплоть до государственного переворота, в том случае, если Пашинян победит с незначительным отрывом.

"Однако именно убедительная победа Пашиняна на выборах может обеспечить в дальнейшем экономическое развитие как в Армении, так и в целом в регионе. На мой взгляд, если Пашинян останется у власти, Армения сможет процветать и в дальнейшем участвовать в интеграционных процессах, которые стоят на повестке дня, причем без реваншистских настроений и оглядки на прошлое. Будущее Армении в руках армянского народа", - сказал Мамедов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)