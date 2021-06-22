В политической системе Армении царит хаос - американский эксперт

БАКУ /Trend/ - В политической системе Армении по ряду причин царит хаос.

Об этом сказал во вторник Trend американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

По его словам, прошедшие недавно в Армении парламентские выборы были омрачены высоким уровнем фальсификаций, и есть убедительные доказательства того, что ящики для голосования на избирательных участках были заполнены фальшивыми бюллетенями.

«Хаос в политической системе Армении объясняется высоким уровнем коррупции в руководстве политических партий, царящем в этой стране экономическим кризисом, а также фактом молчания и бездействия международных организаций», - сказал Тейс.

По мнению эксперта, итоги прошедших выборов способствуют тому, что Армения может погрузиться в глубокий политический кризис, и в ближайшем будущем ожидаются ожесточенные столкновения между двумя основными политическими фракциями.

«Армения очень близка к тому, чтобы стать бомбой замедленного действия на Ближнем Востоке и Кавказе. Ожидается, что Армения погрузится в пучину насилия, в то время как экономический кризис и уровень безработицы еще больше ухудшат политическую и экономическую ситуацию в этой стране», - сказал Тейс.