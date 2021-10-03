Пашинян пошел на попятную перед Президентом Ильхамом Алиевым

Армения 3 октября 2021 23:33 (UTC+04:00)
Пашинян пошел на попятную перед Президентом Ильхамом Алиевым

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян пошел на попятную перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и заявил о готовности встретиться, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Премьер Армении сказал на встрече с армянской общиной Литвы, что он готов принести на предполагаемую встречу карты мин, установленных на освобожденных территориях Азербайджана.

Отметим, что 2 октября в интервью испанскому информационному агентству EFE Президент Ильхам Алиев выразил готовность к переговорам с Пашиняном в любое время, когда будет готов он.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Дэниел Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Дэниел Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Суд в США отстранил отца от опеки над Бритни Спирс
Суд в США отстранил отца от опеки над Бритни Спирс
Том Круз снова свободен
Том Круз снова свободен
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Пашинян пошел на попятную перед Президентом Ильхамом Алиевым Армения 23:33
В России разбился вертолет Robinson Россия 23:18
Глава BioNTech предсказал необходимость в новых вакцинах в следующем году В мире 22:58
UzАuto Motors увеличивает производство Chevrolet Lacetti на 12,5% Узбекистан 22:32
В Мардакяне прошел фестиваль "Есенинская осень" (ФОТО) Культура 22:26
«Ливерпуль» упустил победу над «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии Спорт 22:00
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в центре города Тертер и возложил к нему цветы Политика 21:48
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бардинского профессионального лицея Политика 21:44
Президент Ильхам Алиев посмотрел снаряды, сброшенные на Тертерский район армянскими вооруженными формированиями Политика 21:43
Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селе Талыш и поселке Суговушан Тертерского района Политика 21:39
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции малых гидроэлектростанций «Суговушан-1» и «Суговушан-2» Политика 21:37
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан Политика 21:34
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильных дорог, ведущих в поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района Политика 21:26
Президент Грузии положительно оценила прошедшие выборы Грузия 21:03
Президент Ильхам Алиев осмотрел дом жителя города Тертер, разрушенный в результате атаки армянских ВС, и ознакомился с условиями, созданными в новом доме Политика 20:36
Иран стремится обеспечить 50% электроэнергии за счет ядерных технологий Иран 20:17
Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос за год более чем на треть Бизнес 19:51
В одном из районов Казахстана завершают уборку проса Казахстан 19:48
Великобритания планирует заключить больше союзов в сфере безопасности по типу AUKUS Европа 19:31
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Тертерский и Бардинский районы (ФОТО) Политика 18:55
Прокуратура Грузии не предъявит сегодня обвинения Саакашвили Грузия 18:46
В сакребуло Тбилиси проходят 6 партий Грузия 18:25
Второй тур выборов мэра пройдет в 20 из 64 муниципалитетов Грузия 18:22
Легкоатлетка из Бахрейна установила новый мировой рекорд Спорт 18:21
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями, совершенными Арменией Политика 17:53
В Италии произошло крушение самолета, есть погибшие Европа 17:45
На авиабазу США в Афганистане прилетели военные самолеты Другие страны 17:19
В результате взрыва у мечети в Кабуле погибли восемь человек (ОБНОВЛЕНО) Другие страны 17:14
В Грузии все публичные и частные школы готовы к началу обучения Грузия 16:54
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:41
В Азербайджане выявлено еще 712 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 813 человек Общество 16:39
Иран и Россия упрощают процедуры торговли зерном Экономика 16:30
Представители НПО посетили территории в Гяндже, разрушенные в результате ракетных ударов Армении (ФОТО) Общество 16:02
Украина будет на всех уровнях поднимать вопрос о возвращении Саакашвили - Зеленский Европа 16:01
За прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончались 229 человек Иран 15:35
Кыргызстан сможет преодолеть дефицит энергии к 2024-2025 годам - президент Жапаров Кыргызстан 15:07
Все кандидаты «Грузинской мечты» победят во втором туре - председатель партии Грузия 15:03
Второй тур выборов мэра Тбилиси состоится 30 октября Грузия 14:38
Бывший вице-президент компании PetroChina подозревается в коррупции Другие страны 14:10
На выборах в Грузии впервые использовали электронные урны для голосования Грузия 13:46
В Грузии задержан гражданин Армении за сбыт поддельных акцизных марок Грузия 13:15
Завтра в Азербайджане ожидаются сильные дожди Общество 13:09
Сегодня годовщина освобождения сел Суговушан и Талыш от оккупации Политика 12:57
Сильный пожар в Риме уничтожил мост, возведенный в XIX веке Европа 12:49
МИД Азербайджана поздравил тюркоязычные страны Политика 12:23
В Омане из-за надвигающегося циклона могут эвакуировать жителей столицы Арабские страны 11:54
В России ужесточили правила работы НКО-иноагентов Россия 11:29
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО) Азербайджан 11:19
В Грузии за сутки выявлено 1 164 новых случая заражения коронавирусом Грузия 11:04
Биологи из США обнаружили вызывающие ожирение гены США 10:38
В Кыргызстане за сутки выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19 Кыргызстан 10:11
ЕС может создать военную учебную миссию в Украине Европа 09:47
Вторые туры выборов мэров пройдут в ряде городов Грузии Грузия 09:21
Пережившая «испанку» 105-летняя женщина умерла от COVID-19 В мире 08:50
Около 2 тыс. заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 08:27
На выборах мэра Тбилиси лидирует Каладзе - ЦИК Грузия 08:06
Азербайджан сократил импорт продуктов питания Экономика 08:00
Частные ненефтяные компании Азербайджана увеличили экспорт на более чем 40% Экономика 08:00
ЦБ Азербайджана назвал объем операций по обмену валюты Финансы 08:00
Правящая партия в Грузии лидирует на муниципальных выборах - первые данные ЦИК Грузия 07:31
Дэниел Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде Звёздный мир 07:13
В США у самолета при взлете загорелся двигатель США 06:48
Великобритания пригрозила кибератаками своим врагам Европа 06:29
«Грузинская мечта» не исключает вторые туры в разных избирательных округах Грузия 06:04
ОАЭ, Саудовская Аравия и Оман готовятся к циклону "Шахин" Арабские страны 05:45
Байден назвал убедительный повод вакцинироваться США 05:16
Трамп попросил судью принудить Twitter восстановить его аккаунт США 04:49
Британский премьер не исключил временного смягчения визовых требований для ряда профессий Европа 04:21
Рост продаж Tesla превысил ожидания аналитиков Бизнес 03:53
«Барселона» потерпела поражение от «Атлетико» Спорт 03:28
В Катаре прошли первые в истории парламентские выборы Арабские страны 03:03
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 22 тыс. человек Турция 02:41
В США раскрыли цель новой мутации коронавируса США 02:15
12 человек пострадали при ДТП с автобусом в России Россия 01:48
Во Франции лицеист хотел совершить массовое убийство Европа 01:29
Майк Тайсон захотел подраться со звездой YouTube Спорт 01:05
Транспортный коридор Север-Юг играет важную роль в развитии товарооборота стран-участниц - Джавид Гурбанов Транспорт 00:46
Победа Азербайджана во второй Карабахской войне стала предметом гордости для всех государств-членов Тюркского совета - генсек Политика 00:35
В протестах против санпропусков во Франции приняли участие около 48 тыс. человек Европа 00:28
Казахстан и Индонезия договорились увеличивать взаимный товарооборот Казахстан 00:05
Хроника 44-дневной Отечественной войны Азербайджана: 3 октября Политика 00:01
Азербайджанский министр принял участие в 18-м "круглом столе" министров науки и технологий более 50 стран (ФОТО) Экономика 2 октября 23:53
Champions Chess Tour: Теймур Раджабов обыграл Магнуса Карлсена Общество 2 октября 23:44
Проведен тестовый экзамен для кандидатов в члены Коллегии адвокатов - ГЭЦ Азербайджана Общество 2 октября 23:23
Азербайджанские гимнасты завоевали "серебро" на чемпионате Европы в Италии Общество 2 октября 23:09
В выборах в Грузии приняли участие 51,92 процента избирателей - ЦИК Грузия 2 октября 23:07
МВД Азербайджана предупредило клиентов банков о звонках с иностранных номеров Общество 2 октября 22:53
Алжир отозвал посла во Франции Арабские страны 2 октября 22:43
Известный украинский журналист и блогер подготовил обширный репортаж об освобожденных территориях Азербайджана Политика 2 октября 22:15
Все 64 кандидата в мэры от "Грузинской мечты" победят на выборах - председатель партии Грузия 2 октября 22:07
В Мали погиб миротворец ООН Другие страны 2 октября 22:02
По факту нахождения останков пропавшего военнослужащего ведутся уточнения - Генпрокуратура Азербайджана Общество 2 октября 21:39
В Средиземном море пропала лодка с нелегалами Другие страны 2 октября 21:17
Трамп раскрыл название вакцины от COVID-19, которой он привился США 2 октября 21:01
Иран сотрудничает с Кыргызстаном по экспорту меда в Евразию и ЕС Экономика 2 октября 20:50
В Грузии планируется создать компанию – оператора рынка природного газа Энергетика 2 октября 20:45
Байден рассчитывает на поддержку республиканцев для приостановки лимита госдолга США США 2 октября 20:39
Экзитпол: "Грузинская мечта" лидирует на выборах в Грузии Грузия 2 октября 20:16
ВВС Турции ликвидировали 3 террористов на севере Ирака Турция 2 октября 20:01
Азербайджанские стартапы и компании достигли ряда договоренностей на технофестивале в Турции ИКТ 2 октября 19:36
Все новости