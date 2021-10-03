Пашинян пошел на попятную перед Президентом Ильхамом Алиевым

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян пошел на попятную перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и заявил о готовности встретиться, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Премьер Армении сказал на встрече с армянской общиной Литвы, что он готов принести на предполагаемую встречу карты мин, установленных на освобожденных территориях Азербайджана.

Отметим, что 2 октября в интервью испанскому информационному агентству EFE Президент Ильхам Алиев выразил готовность к переговорам с Пашиняном в любое время, когда будет готов он.