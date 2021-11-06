Десятки человек госпитализированы с пищевым отравлением в Ереване

Около 60 человек госпитализированы в Ереване (Армения) с симптомами пищевого отравления после посещения пунктов общепита, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Число отравившихся в пунктах пиццерии "Ташир пицца" и госпитализированных граждан достигло 57", - сообщает Минздрав Армении.

Они госпитализированы в различные медцентры Еревана, с процессом лечения на местах ознакомилась министр здравоохранения Анаит Аванесян.

Отмечается, что все отравившиеся посещали точки общепита "Ташир пицца", расположенные на Северном проспекте и на улице Ханджяна в центре Еревана.