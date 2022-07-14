В Армении сообщили о минировании ереванского аэропорта

Сообщение о минировании ереванского международного аэропорта "Звартноц" поступило в среду в центр кризисного управления МЧС Армении, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"13 июля в 19:19 в центр кризисного управления МЧС Армении поступило сообщение о том, что международный аэропорт "Звартноц" заминирован. На место происшествия направился боевой отряд пожарных-спасателей, специалисты кинологической службы и медицинская бригада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам поисков взрывное устройство не обнаружено.