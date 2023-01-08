В Армении полиция перекрыла подходы к военной базе РФ

БАКУ/Trend/- Полиция в Гюмри перекрыла подходы к дислоцированной здесь 102-й военной базе России в Армении перед анонсированной антироссийской акцией, передает в воскресенье Trend со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что ранее, член политического движения «Национальнo-демократический полюс» РА (НДП) Ваге Гаспарян сказал, что Армения может устроить блокаду 102-й военной базы РФ.

«Мы обратимся к нашему народу с призывом заблокировать военную базу в Гюмри. Российская военная база будет окружена», - сказал он.