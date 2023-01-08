Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Армения

В Армении полиция перекрыла подходы к военной базе РФ

Армения Материалы 8 января 2023 12:55 (UTC +04:00)
В Армении полиция перекрыла подходы к военной базе РФ

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/- Полиция в Гюмри перекрыла подходы к дислоцированной здесь 102-й военной базе России в Армении перед анонсированной антироссийской акцией, передает в воскресенье Trend со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что ранее, член политического движения «Национальнo-демократический полюс» РА (НДП) Ваге Гаспарян сказал, что Армения может устроить блокаду 102-й военной базы РФ.

«Мы обратимся к нашему народу с призывом заблокировать военную базу в Гюмри. Российская военная база будет окружена», - сказал он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости