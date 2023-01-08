«Голодные» армяне дают взятки, чтобы сбежать от Варданяна (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Армяне в Ханкенди всеми способами ищут выхода, чтобы выбраться из заложников беглого российского миллиардера Рубена Варданяна.

В социальных сетях они всерьез обсуждают пути выезда из Ханкенди и готовы дать взятки за такие «услуги» российским миротворцам, которые согласиться им в этом помочь.

В телеграмм-каналах уже появились фото армянской семьи из Ханкенди, которая очутилась в Кисловодске. И это не единственный случай. Сам Варданян также признался, что одна состоятельная армянская семья также уехала в отпуск дав кому-то взятки.

Вот такое «голодание» у армян в Ханкенди, что они и взятку дают и в отпуск едут.

Несмотря на всю пропаганду Варданяна о «блокаде», о «гуманитарной катастрофе» в Ханкенди ввиду якобы «закрытия Лачинской дороги Азербайджаном», армяне, живущие там, как никто другой понимают, кто на самом деле держит их в блокаде ради своих собственных интересов. Варданяну тоже не помешал бы такой «отпуск», ибо тем раньше он покинет земли Азербайджана, тем раньше наступит мир в регионе.