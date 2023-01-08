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«Голодные» армяне дают взятки, чтобы сбежать от Варданяна (ФОТО)

Армения Материалы 8 января 2023 16:17 (UTC +04:00)
«Голодные» армяне дают взятки, чтобы сбежать от Варданяна (ФОТО)

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БАКУ/Trend/- Армяне в Ханкенди всеми способами ищут выхода, чтобы выбраться из заложников беглого российского миллиардера Рубена Варданяна.

В социальных сетях они всерьез обсуждают пути выезда из Ханкенди и готовы дать взятки за такие «услуги» российским миротворцам, которые согласиться им в этом помочь.

В телеграмм-каналах уже появились фото армянской семьи из Ханкенди, которая очутилась в Кисловодске. И это не единственный случай. Сам Варданян также признался, что одна состоятельная армянская семья также уехала в отпуск дав кому-то взятки.

Вот такое «голодание» у армян в Ханкенди, что они и взятку дают и в отпуск едут.

Несмотря на всю пропаганду Варданяна о «блокаде», о «гуманитарной катастрофе» в Ханкенди ввиду якобы «закрытия Лачинской дороги Азербайджаном», армяне, живущие там, как никто другой понимают, кто на самом деле держит их в блокаде ради своих собственных интересов. Варданяну тоже не помешал бы такой «отпуск», ибо тем раньше он покинет земли Азербайджана, тем раньше наступит мир в регионе.

«Голодные» армяне дают взятки, чтобы сбежать от Варданяна (ФОТО)
«Голодные» армяне дают взятки, чтобы сбежать от Варданяна (ФОТО)
«Голодные» армяне дают взятки, чтобы сбежать от Варданяна (ФОТО)
«Голодные» армяне дают взятки, чтобы сбежать от Варданяна (ФОТО)
«Голодные» армяне дают взятки, чтобы сбежать от Варданяна (ФОТО)
«Голодные» армяне дают взятки, чтобы сбежать от Варданяна (ФОТО)
«Голодные» армяне дают взятки, чтобы сбежать от Варданяна (ФОТО)
«Голодные» армяне дают взятки, чтобы сбежать от Варданяна (ФОТО)
«Голодные» армяне дают взятки, чтобы сбежать от Варданяна (ФОТО)
«Голодные» армяне дают взятки, чтобы сбежать от Варданяна (ФОТО)
«Голодные» армяне дают взятки, чтобы сбежать от Варданяна (ФОТО)
«Голодные» армяне дают взятки, чтобы сбежать от Варданяна (ФОТО)
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