БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян отменил запланированную встречу с армянской общиной в Кишиневе (Молдова).

Об этом газете "Грапарак" сообщила Венера Мушег, руководитель армянской общины в Кишиневе.

Встреча была запланирована на 2 июня в 10:00 по местному времени. Мушег не была в курсе причины отмены, но поделилась некоторыми деталями. Она отметила, что ее имя изначально было включено в список участников встречи в качестве руководителя диаспоры, но затем ее имя было зачеркнуто, с объяснением, что она не должна присутствовать на мероприятии.