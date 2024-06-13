В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе его страны из организации.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, в Генеральном секретариате ОДКБ заявили, что Армения остается полноправным членом организации.

Также было обращено внимание на недавнее заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, отметившего, что "Пашинян не сказал, что мы выходим из ОДКБ, он сказал, что мы решим, когда выйти".

"В этой связи исходим из того, что, несмотря на заметное сокращение участия Республики Армения в мероприятиях ОДКБ, она остается полноправным членом Организации", - говорится в заявлении ОДКБ.

Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что следующим логическим шагом будет выход из ОДКБ. По его словам, когда именно этот шаг будет сделан, решат власти Армении.

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