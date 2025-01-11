Армения обратится в ОБСЕ для выхода из Минской группы

БАКУ /Trend/ - Армения рассматривает возможность официального обращения в ОБСЕ по вопросу роспуска Минской группы.

Об этом на своей странице в социальной сети написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"Отвечая на ряд вопросов СМИ, заявляю, что Республика Армения рассматривает возможность обращения в ОБСЕ по вопросу роспуска Минской группы", - отметила она.

Кроме того, Багдасарян подчеркнула, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана и готова подтвердить это "заключением мирного соглашения".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!