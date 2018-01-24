МВФ: ВВП Грузии вырастет до исторического максимума для страны

После окончательного подсчета данных за 2017 год, ВВП Грузии составит 4 123 доллара на душу населения, и опередит Армению, считают в МВФ, сообщает Грузия Online.

Отмечается, что ВВП Армении по итогам 2017 года составит 3 690 долларов.

По прогнозам МВФ на 2018 год ВВП Грузии вырастет до 4 529 долларов, что будет историческим максимумом для страны.



На сегодняшний день приоритетной задачей для страны является достижение среднеевропейского уровня жизни, однако до этого нужно догнать самые бедные страны Восточной Европы.



По прогнозу МВФ экономика Грузии будет расти и предстоящие 4 года, ожидается, что к 2022 году ВВП страны составит 6 259 долларов, и этот показатель будет выше, чем у Албании (6 206), и Боснии (5833), а также приблизится к Беларуси (6 986) и Македонии (7 369).

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