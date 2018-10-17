Грузия улучшила позицию в Глобальном рейтинге конкурентноспособности

17 октября 2018 14:29 (UTC+04:00)

Грузия улучшила позиции в Глобальном рейтинге конкурентноспособности (The Global Competitiveness Index) 2018 года. Страна заняла 66-е место среди 140 государств. По сравнению с прошлым годом, Грузия продвинулась лишь на одну позицию, передает в среду Грузия Online.

Согласно ежегодному исследованию Всемирного экономического форума, Грузия входит в тройку ведущих стран Евразии.

По оценке авторов исследования, Грузия является лидером евразийского региона с точки зрения прозрачности. Она значительно опережает другие страны с точки зрения внедрения информационных и коммуникационных технологий. Среди проблем авторы называют слабую финансовую систему и возможности внедрения инноваций. Один из способов, который поможет улучшить эти компоненты, – осуществление реформы рынка труда.

В рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума-2018 года лидером являются США. Второе место занимает Сингапур, а третье – Германия.

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