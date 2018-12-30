Лучшим футболистом Грузии 2018 года стал 19-летний игрок "Гента"

Полузащитник сборной Грузии и бельгийского "Гента" Георгий Чакветадзе признан лучшим футболистом Грузии 2018 года по версии Федерации футбола Грузии (ФФГ) и получил награду GFF Awards, передаёт Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Молодой футболист, летом Чакветадзе исполнилось 19 лет, обошел своих более опытных партнеров по национальной команде – защитника Сабу Кверквелия ("Локомотив", Москва) и капитана сборной Джабу Канкава ("Тобол", Казахстан).

"Я очень счастлив и хотел бы поблагодарить всех футболистов сборной Грузии, потому что без них я бы не удостоился этой награды. Также, я бы хотел выразить благодарность тренерскому штабу национальной команды и Федерации футбола Грузии", - сказал на церемонии награждения Чакветадзе.

Первая половина нынешнего сезона сложилась для Чакветадзе просто великолепно. В составе сборной Грузии полузащитник стал автором первого в истории гола в Лиге наций УЕФА, а также лучшим бомбардиром команды на групповой стадии турнира. В шести матчах 19-летний Чакветадзе забил четыре гола и отметился одной результативной передачей.

Выше всяких похвал грузинский футболист выступает и за "Гент". В чемпионате Бельгии Чакветадзе провел 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Помимо этого, атакующий полузащитник несколько раз попал в символическую сборную тура.

На данный момент, цена грузинского футболиста на трансферном рынке составляет порядка 10 миллионов евро, а возможность приобретения Чакветадзе рассматривают такие клубы, как: "Рома", "Барселона", "Тоттенхэм", "Бавария" и дортмундская "Боруссия".

Помимо приза лучшему футболиста года Грузии, награда GFF Awards была вручена и в других номинациях. Вот некоторые из них:

Лучшая футболистка - Гульнара Габелия ("Баик Казигурт", Казахстан),

лучший футболист чемпионата Грузии – Георгий Габедава ("Чихура", Сачхере),

лучший молодой футболист – Георгий Хараишвили ("Гетеборг", Швеция),

лучший тренер – Георгий Чиабришвили ("Сабуртало", Тбилиси).

В голосовании принимали участие главные тренеры и капитаны Национальной и первой Лиги чемпионата Грузии, тренеры и футболисты национальной сборной Грузии, представители СМИ, а также ветераны грузинского футбола.

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