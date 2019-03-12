Georgian Airways проводит акцию протеста у аэропорта Тбилиси

12 марта 2019 16:02 (UTC+04:00)

Грузинская авиакомпания Georgian Airways проводит акцию протеста против турецкой компании TAV Urban Georgia, которая управляет тбилисским и батумским международными аэропортами, передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Акция проходит перед зданием Тбилисского международного аэропорта.

Руководство национального авиаперевозчика Грузии утверждает, что в условиях управления TAV Urban Georgia функционирование и развитие грузинской авиации невозможно. По их словам, условия компании-оператор тбилисского и батумского аэропортов - кабальные.

"Мы хотим, чтобы в нашей собственной стране никто не мешал нам делать дело. Сегодня мы собрались для того, чтобы выразить протест из-за этого... Гость должен знать о том, что он - гость. А хозяин должен знать, что он - хозяин. Сегодня это чувство потеряно, и они говорят с нами языком угроз: вы не сможете летать, мы остановим вас, это сделаем с вами, мы то сделаем с вами", - сказал председатель совета директоров Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.

"Такси эксклюзивно принадлежат им... Прибывшие пассажиры сами тащат чемоданы до машины. У встречающих нет возможности встречать их на выходе... Я хочу призвать правительство обратить внимание на это", - подчеркнул Гаиашвили.

В свою очередь, турецкая компания обвинила Georgian Airways в дезинформации и ее дискредитации. TAV Urban Georgia заявила, что на сегодняшний день задолженность Georgian Airways превышает 9 миллионов лари (более 3,3 миллиона долларов), и она отказывается выполнять финансовые обязательства, несмотря на разработанный график оплаты.

Сотрудничество между TAV Georgia и Georgian Airways насчитывает 14 лет. За эти годы, согласно информации TAV Georgia, авиакомпания пользовалась всеми привилегиями и льготами, которые предоставляла ей компания-оператор.

Компания TAV заключила контракт с правительством Грузии до 2027 года. Помимо Грузии, компания управляет аэропортами в Турции, Тунисе, Македонии, Латвии, Саудовской Аравии и Хорватии.

Компания Georgian Airways имеет статус Национального авиаперевозчика. У нее семь воздушных судов и доля на грузинском рынке международных авиаперевозок составляет 11%.

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