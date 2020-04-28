Число зараженных коронавирусом в Грузии за сутки выросло
БАКУ/Trend/ - Количество инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 511 человек, сообщает Trend со ссылкой на правительственный сайт StopCov.
За сутки число зараженных выросло на 15 человек.
Из общего числа инфицированных выздоровели 156 человек, шесть пациентов скончались.
На карантине остаются 5 107 человек, еще 534 находятся на стационарном лечении.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он продлен до 22 мая. В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 до 06:00.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Сегодня исполнилось бы 97 лет выдающемуся азербайджанскому ученому-офтальмологу, академику Зарифе Алиевой
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Абузара Халафова
Госкомитет по работе с диаспорой продолжает оказание помощи остающимся в Минске гражданам Азербайджана
В Азербайджане оглашена общая стоимость пакета налоговых льгот, предусмотренных в связи с коронавирусом
СГБ и Генпрокуратура Азербайджана провели спецоперацию в Исмайыллы, задержан представитель ИВ (ВИДЕО)
Благодарственные письма Президенту: Ваши решительные шаги – наглядный пример Вашей любви, заботы о народе
Разработанные Центробанком Азербайджана льготы будут способствовать оздоровлению страхового рынка - Азер Алиев