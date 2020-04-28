Число зараженных коронавирусом в Грузии за сутки выросло

БАКУ/Trend/ - Количество инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 511 человек, сообщает Trend со ссылкой на правительственный сайт StopCov.

За сутки число зараженных выросло на 15 человек.

Из общего числа инфицированных выздоровели 156 человек, шесть пациентов скончались.

На карантине остаются 5 107 человек, еще 534 находятся на стационарном лечении.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он продлен до 22 мая. В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 до 06:00.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)