Какие ограничения снимаются в Грузии с 11 мая

С 11 мая Грузия перейдет к очередному этапу плана снятия ограничений, сообщает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

В частности с понедельника:

- В Тбилиси будет полностью открыто движение, все ограничения на въезд и выезд снимаются;

- Возобновляются все виды производства;

- Разрешена работа всех видов розничных и оптовых магазинов, которые имеют вход с улицы (не распространяется на торговые центры, магазины одежды и обуви);

- Начинается функционирование рекреационных зон;

- Открываются автомойки и автосервисы;

- Будет доступен ремонт хозяйственных товаров и техники.

При этом, компании должны строго следовать рекомендациям министерства здравоохранения.

Согласно решению правительства, с 14 мая полностью откроется Рустави и Гардабани, а с 18 мая – Марнеули

Режим чрезвычайного положения в Грузии, введенный 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса, продлили до 22 мая. Кроме того, в стране действует комендантский час с 21:00 до 06:00.

Все граждане, выходя на улицу, должны иметь при себе удостоверение личности. Всем, особенно пожилым, рекомендуют выходить из дома только в случае крайней необходимости.