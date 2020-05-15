Грузинские агропроизводители могут получить гранты на внедрение международных стандартов и брендирование продукции

Грузинские агропроизводители – участники проектов, осуществляемых Агентством развития села и сельского хозяйства Грузии (ARDA), будут иметь возможность получать государственные гранты на внедрение на своих производствах международных систем и стандартов безопасности продовольствия, а также на брендирование продукции и создание дизайна ее упаковки, передает Trend со ссылкой на EastFruit.

Это предусмотрено «Государственной программой технической помощи», которая была представлена Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в рамках антикризисного плана «Забота о селе, о фермере», и осуществлять которую будет ARDA.

Примечательно, что для сельскохозяйственных кооперативов, в сравнении с другими бенефициарами, программой предлагаются относительно лучшие условия.

По информации ARDA, направление внедрения международных систем и стандартов безопасности продовольствия будет софинансироваться государством на уровне 50% от стоимости конкретного проекта (максимум 15 тыс. лари или $4,7 тыс.), при этом если источником соучастия бенефициара будет помощь донорской организации, то доля государственного участия составит 30% (максимум 10 тыс. лари или $3,1 тыс.). Такое же государственное софинансирование предусмотрено и в отношении направления брендирования и создания дизайна упаковки.

Между тем, если за подобной технической помощью обратится сельскохозяйственный кооператив, то государственный грант составит 90% стоимости проекта (не более 25 тыс. лари или $7,8 тыс.) – за исключением случаев, когда источником соучастия бенефициара будет донорская помощь, в этом случае государственное софинансирование составит 50% (максимум 15 тыс. лари или $4,7 тыс.).

Один из компонентов данной программы предусматривает предоставление сельскохозяйственным кооперативам и гранта на приобретение оборудования для современной упаковки продукции. Его размер составит 70% от стоимости проекта (не более 10 тыс. лари или $3,1 тыс.).

Программой также предусмотрена помощь кооперативам в ведении бухгалтерии и, кроме того, консультационные услуги и тренинги по лучшим международным практикам для всех бенефициаров.

Как отметили в ARDA, целью программы является содействие повышению качества, безвредности, прослеживаемости и конкурентоспособности грузинской продукции.