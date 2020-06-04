Цены на продукты в Грузии за год выросли на 15%

Национальная служба статистики Грузии («Сакстат») опубликовала данные по инфляции в стране за прошедший год. По информации ведомства, в мае она составила 6,5%, сообщает Trend со ссылкой на Business Грузия.



Основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен в таких группах, как продукты питания и безалкогольные напитки. Они в целом подорожали на 14,7%, что отразилось в 4,58 процентных пунктах в показателе общей годовой инфляции. В частности, за год значительно выросли цены на следующие продукты:



• фрукты и виноград – на 47,1%;

• молочные продукты, сыр и яйца – на 24,6%;

• рыба – на 17,1%;

• сахар, джем и другие сладости – на 14,5%;

• кофе, чай и какао – на 13,9%;

• мясо и мясные продукты – на 13,5%

• масло и жиры – на 13,1%;

• минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки – на 9,5%;

• хлебобулочные изделия – на 9,2%;

• овощи и бахчевые – 2,7%.



В то же время, по данным службы статистики Грузии, цены в транспортной группе снизились на 4,6%. В частности, снижение затрат наблюдалось при эксплуатации личного автотранспорта (-6,9 %).