Цены на продукты в Грузии за год выросли на 15%
Национальная служба статистики Грузии («Сакстат») опубликовала данные по инфляции в стране за прошедший год. По информации ведомства, в мае она составила 6,5%, сообщает Trend со ссылкой на Business Грузия.
Основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен в таких группах, как продукты питания и безалкогольные напитки. Они в целом подорожали на 14,7%, что отразилось в 4,58 процентных пунктах в показателе общей годовой инфляции. В частности, за год значительно выросли цены на следующие продукты:
• фрукты и виноград – на 47,1%;
• молочные продукты, сыр и яйца – на 24,6%;
• рыба – на 17,1%;
• сахар, джем и другие сладости – на 14,5%;
• кофе, чай и какао – на 13,9%;
• мясо и мясные продукты – на 13,5%
• масло и жиры – на 13,1%;
• минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки – на 9,5%;
• хлебобулочные изделия – на 9,2%;
• овощи и бахчевые – 2,7%.
В то же время, по данным службы статистики Грузии, цены в транспортной группе снизились на 4,6%. В частности, снижение затрат наблюдалось при эксплуатации личного автотранспорта (-6,9 %).