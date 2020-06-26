Одна из крупнейших компаний Европы заинтересовалась добычей нефти в Грузии

Австрийская компания OMV PETROM S.A выиграла тендер на добычу нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Агентства нефти и газа Грузии.

Компания OMV PETROM S.A является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), который был основан в 1956 году.

Компания выиграла в международном тендере на получение генеральной лицензии на пользование нефтяными и газовыми ресурсами в Черном море на участке шельфа площадью 5,3 тысячи квадратных километров.

Изначально, по условиям тендера, компания проведет сейсморазведывательные работы, а после начнет бурение.

Результаты тендера прокомментировала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

"Это является еще одним подтверждением того, что бизнес-среда в Грузии, в том числе в сфере добычи нефти и газа, настолько прозрачная, привлекательная и понятная для мировых гигантов, что компания, вторая в Австрии и десятая в Европе по нефтедобыче, захотела начать деятельность в Грузии", - заявила Турнава на брифинге в четверг.

По ее словам, контракт с австрийской компанией будет оформлен в ближайшее время и у берегов Грузии на шельфе Черного моря впервые будут проводиться поиск и добыча нефти.

У компании уже есть успешный опыт разведки нефтяных месторождений. Она обнаружила месторождение нефти у берегов Румынии, стоимость ресурсов которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

В 2019 году в Грузии было добыто более 30 тысяч тонн нефти и до 10 миллионов кубометров газа. Страна в среднем в год потребляет порядка 1,2 миллиона тонн нефтепродуктов и порядка 2,5 миллиарда кубометров газа. Углеводороды (нефть и газ) в основном импортируются из Азербайджана, России, Румынии и Болгарии.