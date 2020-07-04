Великобритания посчитала риском поездки своих граждан в Грузию

Правительство Великобритании обнародовало список стран, куда британцы могут поехать без риска заразиться новым коронавирусом, Грузии в нем не оказалось, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Таким образом, Грузия оказалась страной "неприемлемо высоко риска" для британцев, выезжающих за границу.

При этом в правительстве Великобритании отмечают, что рекомендации министерства иностранных дел Британии в отношении поездок основаны на рисках для своих граждан, включая оценку состояния общественного здравоохранения внутри страны.

Таким образом, все возвращающиеся из Грузии в Великобританию должны будут пройти 14-дневный карантин.

Между тем Евросоюз включил Грузию в список тех 15 безопасных стран - не членов ЕС, для которых открывает границы с 1 июля. Границу Грузии открыли Швейцария, Германия, Латвия, Франция, Испания, Нидерланды, Италия.

Грузия в свою очередь открыла небо для конкретных авиакомпаний с 1 июля, несмотря на решение отложить возобновление регулярного авиасообщения до 1 августа. В правительстве Грузии заявили, что главной заботой страны является здоровье граждан и этим было продиктовано решение продлить запрет на регулярное авиасообщение.