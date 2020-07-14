Показатели экспорта и импорта Грузии продолжают падать

В январе-июне из Грузии вывезли продукцию на сумму более 1,5 миллиарда долларов — на 15,6% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом сообщается в данных Национальной службы статистики «Сакстат», передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



В то же время импорт за первое полугодие 2020 года составил около 3,6 миллиарда долларов, что на 16,5% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.



В целом внешнеторговый оборот с начала 2020 года снизился на 16,3% по сравнению с январем-июнем 2019 года и составил около 5,1 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).



При этом статистика свидетельствует, что темпы падения экспорта и импорта снижаются: если в мае 2020 года внешнеторговый оборот упал по сравнению с прошлым годом на 33,2% (экспорт — на 30,6%, а импорт — на 34,3%), то уже в июне падение внешнеторгового оборота составляло 16% (экспорт упал на 13,1%, а импорт — на 17,2%).



Вызванный пандемией коронавируса экономический кризис нанес серьезный удар по экономике Грузии — убытки несут гостиницы, рестораны, торговые центры, транспорт, сфера отдыха и развлечений. Под угрозой оказались финансовый сектор, сферы строительства, недвижимости, производства и образования.



По данным грузинской инвестиционной компании Galt&Taggart, падение экспорта из-за ограничений в мировой торговле в связи с пандемией коронавируса может нанести ущерб экономике Грузии в размере от 200 миллионов до одного миллиарда долларов, в зависимости от сценария развитии ситуации.



Причинами снижения внешней торговли стали карантинные мероприятия, вызванные эпидемиологической ситуацией, считает доктор экономики Рати Абуладзе, а также объявленные в каждой стране ограничения, препятствия в перевозках и падение платежеспособности.



По словам Абуладзе, международные исследования показывают, что в результате глобального торгового краха в 2020 году сокращение торговли будет в диапазоне 9-32%, исходя из глубины кризиса.



«Примечательны большие масштабы падения торговли на региональном уровне. По результатам исследований, сокращение экспорта 27 стран Евросоюза превысит 285 млрд евро, а масштаб падения импорта превысит 245 млрд евро», — заявил Абуладзе.



Он считает, что несмотря на подавление пандемии нового коронавируса, падение и препятствия в международной торговле – только начало.



Правительство Грузии разработало антикризисный план, который предусматривает оказание финансовой помощи безработным, социально незащищенным, лицам с ОВЗ, самозанятым и многодетным семьям.



Также разработан план для помощи бизнесу, которому правительство предлагает налоговые льготы и льготы по кредитам. При этом основной акцент на этот раз сделан на увеличение и перепрофилирование местного производства.



Дополнительные затраты, необходимые для этих целей, в размере больше 3 миллиардов лари, Грузия оплатит из средств помощи, выделяемой международными партнерами.