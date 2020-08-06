Доходы от туризма в Грузии сократятся на 80%
Согласно текущему прогнозу, в Грузии в 2020 году доходы от туризма сократятся на 80% по сравнению с предыдущим годом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Business Georgia.
Об этом заявил президент Национального банка страны Коба Гвенетадзе.
По его словам, прогноз будет соответствовать действительности при условии, если доходы от туризма за оставшийся период года также будут минимальными.
«Главная характеристика нынешнего беспрецедентного кризиса – высокий уровень неопределенности. И это особенно касается туристических потоков, поскольку в этой ситуации перспектива восстановления туристических потоков, как в глобальном масштабе, так и в Грузии, остается неясной».
Деятельность волонтеров на пляжах – рассказывает руководитель школы волонтеров ASAN Джахангир Гаджиев
Лента новостей
Скоординированная деятельность азербайджанской диаспоры поставила армянское лобби в тяжелое положение
Оказав Ливану финансовую помощь, Азербайджан в лице Президента Ильхама Алиева продемонстрировал исламскую солидарность - ливанский парламентарий
Президент Ильхам Алиев провел совещание в видеоформате в связи с проведенными мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией (ФОТО)
В Азербайджане для оплаты обучения студентов предусмотрены 40 млн манатов - глава парламентского комитета
В Азербайджане подготовлены предложения о выплате компенсации медработникам, заразившимся коронавирусом
Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены еще 109 квартир - минтруда Азербайджана (ФОТО)