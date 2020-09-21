Грузия остается страной со статусом "зеленой зоны"

Грузия 21 сентября 2020 14:25 (UTC+04:00)
Грузия остается страной со статусом "зеленой зоны"

Ежедневное количество инфицированных в Грузии не увеличивается и колеблется от 152 до 196 случаев, что позволяет стране оставаться в "зеленой зоне". Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

По ее словам, Аджария все еще остается горячей точкой, но ведется работа и результат виден, так как ситуация в Аджарии не ухудшается и идет на спад.

"Число инфицированных начало увеличиваться в сентябре и колеблется между 152 и 196, но 200 пока не было. В августе проводилось около семи тысяч тестов в день, а сегодня, насколько мне известно, это число увеличилось вдвое, и с этими данными Грузия остается в "зеленой зоне", и мы посмотрим, какой будет динамика", - заявил Марина Эзугбая.

Врач еще раз призвала население соблюдать правила.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 3 695 случаев, 1 534 человека уже вылечились, скончались 20 пациентов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Россия и Узбекистан приобрели полиэтилен в Туркменистане
Россия и Узбекистан приобрели полиэтилен в Туркменистане
В Кыргызстане за сутки зарегистрирован 81 новый случай COVID-19
В Кыргызстане за сутки зарегистрирован 81 новый случай COVID-19
Израиль готов углубить двусторонние отношения с Кыргызстаном
Израиль готов углубить двусторонние отношения с Кыргызстаном
Loading Bars
Лента новостей
ВОЗ поблагодарила Россию за шаги по разработке безопасной и эффективной вакцины Европа 14:43
Высшее образование засчитывается в трудовой стаж — Госфонд соцзащиты населения Азербайджана Общество 14:43
Пенсионный возраст мужчин в Азербайджане не будет увеличен - Госфонд соцзащиты Общество 14:41
Вопрос автоматизации пенсий военнослужащих будет скоро разрешен — Минтруда Азербайджана Общество 14:36
Мы работаем над повышением информационной квалификации учителей — минобразования Азербайджана Общество 14:32
Ant Group планирует привлечь $35 млрд в ходе IPO Другие страны 14:32
АПБ предупредило субъектов предпринимательства в области птицеводства Экономика 14:28
Грузия остается страной со статусом "зеленой зоны" Грузия 14:25
День Независимости - важная страница новейшей эпохи Туркменистана Туркменистан 14:24
Кинематографисты ОАЭ и Израиля договорились о проведении регионального фестиваля Израиль 14:22
В Азербайджане пенсии женщинам, зарегистрированным в системе индивидуального учета, назначаются автоматически Общество 14:19
В парламенте Азербайджана готовится законопроект «О высшем образовании» (ФОТО) Общество 14:13
В Баку продолжаются мероприятия по борьбе с незаконной парковкой - БТА Общество 14:08
Реформы углубляются из года в год во имя устойчивого развития Азербайджана - Управление образования Баку Общество 14:08
В Казахстане вырос спрос на турецкую одежду Турция 14:05
В Тегеране пройдет 5-я международная конференция USERN Общество 13:59
В Азербайджане пройдёт конференция, посвященная политике кредитования Финансы 13:55
В Баку подорожали коммерческие объекты Бизнес 13:51
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона призвала оказать давление на оккупантскую Армению Нагорно-карабахский конфликт 13:51
Компания EY Азербайджан официально объявила запуск конкурса "Предприниматель года 2020-2021" Экономика 13:50
Азербайджан сократил экспорт хурмы Бизнес 13:49
Завтра в Баку до 25 градусов тепла Общество 13:41
Агентство пищевой безопасности Азербайджана запустило новые модули информсистемы Общество 13:36
Укрпочта выпустила почтовую марку, посвящённую проекту азербайджанского художника-аниматора (ФОТО) Культура 13:29
ЦБА на депозитном аукционе привлёк 150 миллионов манатов Финансы 13:14
Азербайджанец исполнил хиты группы Beatles в честь дня рождения Джона Леннона (ВИДЕО) Культура 12:56
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с обстановкой на фронте Политика 12:43
В Туркменистане стартовало строительство производственной инфраструктуры трёх газовых месторождений Энергетика 12:41
В ресторане Баку произошел пожар (ФОТО) Общество 12:35
На реконструкцию автодорог в Сабаильском районе Баку выделены 1,9 млн манатов - Распоряжение Политика 12:30
США настоятельно призывают к скорейшему возобновлению предметных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту - Помпео Нагорно-карабахский конфликт 12:27
В Баку 26 выпускников XI классов удостоены золотых и серебряных значков Общество 12:22
В Баку награждены победители конкурса "Это моя Родина!" (ФОТО) Культура 12:14
В Азербайджане будут страховать волонтеров Общество 12:11
Азербайджан незначительно увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 12:10
По итогам текущего года ожидается рост ВВП Туркменистана Финансы 12:08
В парламенте Азербайджана будут действовать волонтеры депутатов Общество 12:04
В Азербайджане главным приоритетом в сфере развития стартапов станет разработка стратегий Бизнес 12:02
Бакинская телефонная связь продолжает внедрять технологию GPON ИКТ 11:57
Министр здравоохранения Чехии подал в отставку Европа 11:48
ЕС получит новые полномочия для контроля над технологическими гигантами Европа 11:44
В России за сутки выявили 6 196 заразившихся коронавирусом Россия 11:34
В Туркменистане разрабатывается национальная морская стратегия Туркменистан 11:32
В результате очередной провокации Армении погиб сверхсрочник азербайджанской армии Политика 11:32
Арабо-израильский мир: будет ли он искренним Израиль 11:25
В Азербайджане проводится выбор специальностей для поступающих в резидентуру Общество 11:02
Мужчина жил в квартире со 110 кошками Интересное 10:56
Президент Республики Узбекистан примет участие в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Узбекистан 10:54
ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана Бизнес 10:54
Астраханская область РФ заинтересована в туркменском текстиле, хлопковолокне и полипропилене Бизнес 10:53
МИД Азербайджана: Безответственное и подстрекательское поведение руководства Армении накаляет обстановку в регионе Политика 10:53
Азербайджан подписал соглашение по поставке вакцины от COVID-19 Общество 10:40
AccessBank объявляет тендер по закупке банкоматов Тендеры 10:28
Госслужба по вопросам имущества Азербайджана проведёт очередной выездной приём документов Бизнес 10:19
Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана распространила информацию Политика 10:13
В парламенте Азербайджана заслушают отчет комитета молодежи и спорта Общество 10:12
Вьетнам заказал в Израиле спецтранспорт для разминирования старых минных полей Израиль 10:09
Три известных тенора исполнили "Севгили джанан" великого Гаджибейли (ФОТО/ВИДЕО) Культура 10:08
В Баку за год выросли цены на рынке недвижимости Бизнес 10:07
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно Финансы 10:04
На минувшей неделе азербайджанская нефть значительно выросла в цене (ОБЗОР) Финансы 10:02
Туркменистан надеется на скорое начало строительства пакистанской части газопровода ТАПИ Энергетика 10:01
Депутат: Пашинян делает все, чтобы сорвать переговорный процесс Политика 09:54
Заместитель премьер-министра Узбекистана и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ договорились организовать совместную рабочую группу Узбекистан 09:49
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:46
Манат укрепился к рублю и к турецкой лире Финансы 09:31
Сегодня состоится заседание комитета парламента Азербайджана Политика 09:29
В Иране успешно провели операцию по имплантации слухового аппарата Общество 09:28
Россия и Узбекистан приобрели полиэтилен в Туркменистане Бизнес 09:27
Турнава: Грузия одна из первых в регионе, где появились признаки оздоровления экономики Грузия 09:22
Узбекистан почти вдвое сократил импорт стали из Турции Турция 09:12
Россия увеличивает импорт электротоваров из Турции Турция 09:10
С начала года из Алжира через порты Турции перевезено около 5 млн тонн грузов Турция 09:09
Франция сокращает импорт электротоваров из Турции Турция 09:09
В январе-августе в Турции было зарегистрировано свыше 70 компаний с азербайджанским капиталом Турция 09:08
В Таиланде более чем 150 тыс. иностранцев грозит тюрьма в случае непродления виз Другие страны 08:46
Внешнеторговый оборот Азербайджана продолжает сокращаться Бизнес 08:32
В Австралии отмечено рекордно низкое за 14 недель число случаев заражения коронавирусом Другие страны 08:31
Шесть человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Ноул" Другие страны 08:17
Новая Зеландия инвестирует более $18 млн в разработку вакцины от коронавируса Другие страны 08:08
Швейцария видит потенциал в укреплении связей с Азербайджаном в энергетической сфере Энергетика 07:52
45 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:50
Генсек ООН назвал приоритетами создание вакцины от коронавируса и борьбу за экологию Другие страны 07:45
Литва и Латвия вводят изоляцию для прибывающих из Грузии Грузия 07:40
Экспорт полезных ископаемых составил 20% от общего объема экспорта Ирана Экономика 07:30
Семь человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на прохожих в Китае Другие страны 07:24
Число инфицированных COVID-19 в США превысило 7 млн США 07:07
Восемь человек погибли при обрушении жилого дома в Индии Другие страны 06:51
В Бангкоке убрали медную табличку, установленную накануне протестующими Другие страны 06:33
Ученые из Сингапура и Австралии завершили часть испытаний генной вакцины от коронавируса Другие страны 06:14
"Хранители" и "Шиттс Крик" получили премию Emmy как лучшие сериалы В мире 05:48
Трамп заявил о 27 свидетелях, опровергающих приписываемые ему оскорбления ветеранов США 05:27
Пепел вулкана Сангай заблокировал работу аэропорта в Эквадоре Другие страны 05:03
В Техасе четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета США 04:39
"Реал" стартовал в чемпионате Испании по футболу с нулевой ничьей с "Реал Сосьедадом" Спорт 04:18
Опрос: почти 75% японцев поддерживают новое правительство страны Другие страны 03:54
Футболист Видаль прибыл в Милан для подписания контракта с "Интером" Спорт 03:35
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8 Другие страны 03:19
На границе Канады и США задержали подозреваемого в отправке яда Трампу США 02:55
Почти 20 рейсов задержано и отменено в Москве Россия 02:39
Все новости