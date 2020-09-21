Грузия остается страной со статусом "зеленой зоны"

Ежедневное количество инфицированных в Грузии не увеличивается и колеблется от 152 до 196 случаев, что позволяет стране оставаться в "зеленой зоне". Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

По ее словам, Аджария все еще остается горячей точкой, но ведется работа и результат виден, так как ситуация в Аджарии не ухудшается и идет на спад.

"Число инфицированных начало увеличиваться в сентябре и колеблется между 152 и 196, но 200 пока не было. В августе проводилось около семи тысяч тестов в день, а сегодня, насколько мне известно, это число увеличилось вдвое, и с этими данными Грузия остается в "зеленой зоне", и мы посмотрим, какой будет динамика", - заявил Марина Эзугбая.

Врач еще раз призвала население соблюдать правила.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 3 695 случаев, 1 534 человека уже вылечились, скончались 20 пациентов.