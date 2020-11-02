Парламентские выборы в Грузии прошли в нормальной, демократической обстановке - Национальный конгресс азербайджанцев Грузии

БАКУ /Trend/ - Парламентские выборы в Грузии прошли в нормальной, демократической обстановке, без каких-либо серьезных инцидентов.

Об этом сказал Trend Председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев.

По его словам, все партии имели возможность выступить, высказать свое мнение, хотя и были попытки дестабилизации, но правоохранительные органы вовремя приняли все необходимые меры для пресечения подобных действий.

"В течение 8 лет победившая на выборах партия "Грузинская мечта" прошла путь консолидации, провела очень много полезных реформ в области здравоохранения, просвещения, сельского хозяйства. Большой успех "Грузинская мечта" также имела в проектах интеграции Грузии в Европу, это и безвизовый режим с ЕС, и стремление к интеграции в НАТО," - отметил Бабаев.

По его словам, она также принимала активные меры, чтобы азербайджанцы - граждане Грузии активно участвовали в выборах.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов на 100 процентов на избирательных участках по всей стране.

Предварительные официальные результаты выборов по пропорциональной системе в парламент Грузии выглядят так: «Грузинская мечта» — 48,15 процента, «Единое национальное движение – Сила в единстве» — 27,14 процента, «Европейская Грузия» — 3,78 процента, «Лело» — 3,15 процента, «Стратегия Агмашенебели» — 3,15 процента, «Альянс патриотов» — 3,14 процента, «Гирчи» — 2,86 процента, «Граждане» — 1,33 процента, «Лейбористская партия» — 1 процент.

Выборы в парламент Грузии состоялись 31 октября.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)