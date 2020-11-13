Гамкрелидзе: Системе здравоохранения Грузии пока что удается избежать коллапса

Система здравоохранения Грузии не стоит перед коллапсом, но напряжение растет. Об этом сегодня заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

По его словам, сейчас число госпитализаций колеблется в пределах 28-30%. Что касается распределения заболевших, то 85-90% пациентов – бессимптомные, легкие или средние, около 10% — тяжелые пациенты, а 1-2% — критические.

Человеческие ресурсы

За время пандемии в Грузии коронавирус был поврежден у 4 666 медицинских работников. Это примерно 6,4% от общего числа случаев заражений.

«К концу августа у нас было инфицировано около 200 медиков, а в октябре-ноябре их число выросло до 4 666. Не все они врачи. Это врачи, средний и младший медперсонал», — сказал Гамкрелидзе.

По его словам, за последнее время в Грузии 1800 студентов медицинских вузов прошли краткосрочную стажировку для того, чтобы подключиться к лечению пациентов с COVID-19. Из них около 700 уже практикуют, работая фельдшерами, медсестрами и так далее.

«Объявлена ​​полная мобилизация медперсонала – врачей, медсестер, а также врачей немедицинского профиля. Одних только стоматологов можно использовать для взятия проб в разных кол-центрах и так далее… Я думаю, что более активная мобилизация врачей и выпускников очень важна для того, чтобы остановить пандемию», — заявил Гамкрелидзе.

Коечный фонд

До конца ноября количество коек для ковид-пациентов увеличится до 8,5 тысяч. Как говорит Гамкрелидзе, на случай если этого окажется недостаточно, существует план «Б». Он подразумевает обустройство полевых госпиталей на больших пространствах.

«Идея так называемых полевых госпиталей разрабатывается и рассматривается, но на этом этапе происходит мобилизация неполевых коек», — сказал он.

Проблемы «112»

Гамкрелидзе призывает обращаться к семейному врачу, в том случае, если не удается дозвониться на «112».

По его словам, в Грузии около 2,5 тысячи семейных врачей. Каждый из них в среднем следит за состоянием более 1 тысячи человек.