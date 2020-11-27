В Грузии коронавирусом инфицированы до пяти тысяч медиков

Грузия 27 ноября 2020 16:11 (UTC+04:00)
В Грузии коронавирусом инфицированы до пяти тысяч медиков

В Грузии сначала пандемии выявлено около пяти тысяч случаев инфицирования медработников. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Она отметила, что это приблизительная цифра и идет установление точного числа зараженных медиков. Дефицит медперсонала на сегодняшний день – серьезная проблема для Грузии. Решить эту проблему за короткий срок невозможно, поэтому приходится работать с тем человеческим ресурсом, который имеется на сегодняшний день, сказала Габуния.

Специалистов распределяют по горячим точкам. Например, когда в сентябре в Аджарии ухудшилась эпидситуация, из Тбилиси в регион отправились реаниматологи. Они до сих пор там работают. Особенно проблемной является тема специалистов критической медицины, отметила Габуния.

Минздрав Грузии издал постановление, согласно которому, врач любой специальности имеет право включиться на лечение ковидинфицированных пациентов, если это не критические и тяжелые случаи, поскольку в остальных случаях не нужны какие-либо особые навыки.

"Семейные врачи, терапевты, кардиологи, неврологи, инфекционисты, хирурги могут включиться в управление случаев, и это очень помогло нам в плане мобилизации персонала в ковид-гостиницах, особенно персонала, имеющего опыт госпитальной работы", – заявила Габуния.

Первый удар по медперсоналу был нанесен в сентябре, когда заразилось довольно большое число медиков. Большая их часть уже вернулась на рабочие места. Габуния также рассказала, что Минздрав тесно сотрудничает с министерством обороны. Военные врачи помогают в управлении потоков пациентов и мониторинге.

"Они включены в процесс. Семь врачей Минобороны помогают на месте управлять потоками пациентов", – отметила Габуния.

По словам Габуния, Минздрав Грузии для нескольких подведомственных учреждений, в том числе и для агентства регулирования, приобрел машины, а в существующих условиях очень важен активный контроль инфекции и закупка автомобилей служит именно этим целям.

"Это была очень срочная необходимость, и в этом нам помог Всемирный банк. Речь идет о мобилизации хотя бы одной машины на каждый регион", – подчеркнула Габуния.

С помощью грантовой программы Азиатского банка развития также будет приобретено дополнительное оснащение для машин скорой помощи, чтобы их сервис стал более полноценным.

Габуния коснулась и темы свободных мест в больницах Грузии. По ее словам, на данный момент в клиниках лечатся 5 577 пациентов, из них 1 034 нуждаются в интенсивной терапии, 360 подключены к аппарату искусственного дыхания. Утром 27 ноября количество свободных коек в больницах Грузии составляет 421.

"Главным акцент делается на том, чтобы иметь койки для тяжелых и критических пациентов. Если пациент не нуждается в госпитализации, его должны направлять в ковид-гостиницу. Там работает довольно хорошо подготовленный медицинский персонал", – подчеркнула Габуния.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. За последние сутки в стране выявили 4 780 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Грузии вирусом заразились уже более 123 тысяч человек, выздоровели боле 102 тысяч. Скончались 1 161.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля.

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