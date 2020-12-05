Грузия намерена увеличить производство гранатов

Грузия 5 декабря 2020 23:05 (UTC+04:00)
Грузия намерена увеличить производство гранатов

Грузия ежегодно в сезон потребляет импортный гранат более чем на миллион долларов США, передает Trend со ссылкой на EastFruit. Импорт этого фрукта, в основном, осуществляется из Турции и Азербайджана. Хотя гранат выращивают и в Грузии. Здесь встречаются и большие гранатовые сады. Как дикая культура, гранат в Грузии распространён повсеместно, но оптимальные климатические условия для выращивания граната в Кахети (Восточная Грузия) в Дедоплисцкаройском и Сигнагском муниципалитетах. Сбор урожая местного граната, как и завоз импортного, начинается в конце сентября и к этому времени все фруктовые рынки изобилуют бордовыми плодами.

EastFruit заинтересовался грузинским опытом производства граната и расспросил одного из владельцев большого гранатового сада.

ООО «Хорнабуджи» владеет в общей сложности гранатовым садом площадью в 35 гектаров, из которых 15 гектаров было посажено 4 года назад, остальная площадь — 2 года назад. Для полного плодоношения гранатового сада требуется 6-7 лет, так что этот сад пока очень молодой и, соответственно, даёт небольшой урожай. Владелец сада решил разбить гранатовый сад из-за подходящих климатических условий для промышленного производства этой культуры.

При выращивании гранатового сада особое внимание следует уделить подбору саженцев. Такая необходимость подтвердилась на примере этого конкретного сада. Сначала на 15 гектарах были высажены азербайджанские сорта гранатов, но когда завязались первые плоды, стало очевидно, что на переработку придётся сдавать гораздо больше урожая, чем ожидалось. Компания, с учётом приобретённого опыта, при закладке нового сада, большее внимание уделила подбору сорта. И когда 2 года назад разбила новый сад, то уже посадила саженцы турецкого граната Hicaz. По словам директора компании Автандила Джибладзе, у нового сорта лучше товарный вид, и он лучше сохраняется. В отличие от сравнительно сладкого азербайджанского фрукта, турецкий гранат кисло-сладкий, что по наблюдению представителей компании, пользуется более высоким спросом у грузинского потребителя.

Сбор урожая граната в 2020 году начался в конце сентября и длился в течение месяца. С четырёхлетнего сада собрано 60 тонн урожая, большая часть которого уже распродана. Часть урожая сохранена для лучшего изучения процесса правильного хранения. Хранит гранат «Хорнабуджи» как в открытом пространстве, так и в холодильнике, для сравнения результатов. По словам Автандила Джибладзе, в холодильнике гранат хранится при температуре 5-6 градусов, при температуре ниже 5 градусов, гранат меняет цвет и белеет. «Если сможем выдержать правильную температуру и не станем применять дополнительные способы хранения, к примеру, обработку воском, то гранат можно хранить до 3 – 4 месяцев», — поясняет он.

Гранат компании «Хорнабуджи» продавался как прямо из сада, так и через сети супермаркетов («Агрохаб», «Гудвил»), часть же продукции была сдана на переработку. Стоимость доставки на переработку составляла 0.5 лари ($0.15), цена граната на рынке колебалась от 1,5 до 2,5 лари. По мнению Автандила Джибладзе, для граната это выгодная цена, хотя по этой цене продаётся только качественный гранат. И поэтому для получения максимальной прибыли, доля плодов для переработки в общем объёме производства должна быть меньше. В компании не собираются заменять кусты граната, пригодного только для переработки, поскольку в дальнейшем намерены заняться изготовлением гранатового сока. Соответствующий проект уже спланирован и даже частично профинансирован, но когда он будет реализован, пока неизвестно — всё зависит от положения с пандемией в стране.

По информации Автандила Джибладзе, интерес к гранату возрастает, так что в регионе уже появились и другие производители этого фрукта. С ним всё чаще связываются заинтересованные лица для получения дополнительной информации о правильном выборе саженцев и по уходу за гранатовым садом. Как считает директор компании «Хорнабуджи», если в стране увеличится производство граната, то одновременно с этим нужно активизировать рекламу наших гранатов на местном и экспортном рынках: «И только в этом случае мы сможем составить конкуренцию уже представленным на рынке азербайджанским и турецким гранатам».

В 2019-2020 маркетинговом году (с сентября по сентябрь) самое большое количество граната поступило в Грузию из Азербайджана ($668,9 тыс.), на втором месте Турция ($545,3 тыс.). Импортная цена (CIF) за килограмм турецкого граната составляет $0,38, азербайджанского же $0,3.

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