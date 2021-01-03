В Грузии выявлено 417 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 2 795 тестов, отсюда 1 868 на антигены и 927 PCR, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 417 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 229 169.

За последние сутки выздоровел 2 469 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 220 442.

К сожалению, за последние 24 часа у нас 31 новый случай смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии 2 603 случая смерти от коронавируса.