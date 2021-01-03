В Грузии выявлено 417 новых случаев коронавируса
За последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 2 795 тестов, отсюда 1 868 на антигены и 927 PCR, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 417 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 229 169.
За последние сутки выздоровел 2 469 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 220 442.
К сожалению, за последние 24 часа у нас 31 новый случай смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии 2 603 случая смерти от коронавируса.
Лента новостей
В китайском городе Хэйхэ из-за эпидемиологической обстановки прекращено движение общественного транспорта
Благодаря новаторским исследованиям азербайджанского ученого, открытие Америки состоялось на столетия раньше
Скончался Владимир Коренев: Последний визит в Баку, воспоминания о фильме "Человек-амфибия", которому исполняется 60 лет (ФОТО)
В послевоенный период к активной занятости привлечены до 1800 членов семей шехидов и раненых военнослужащих
В рамках межправительственной Стипендиальной программы право на зарубежное обучение получили 232 человека