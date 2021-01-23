Правительство Грузии увеличивает субсидирование мукомолов

Власти Грузии увеличат субсидирование мукомолов для сдерживания цен на хлеб. Согласно постановлению правительства, размер субсидии на 50-килограммовый мешок пшеничной муки вырастет с 10 до 15 лари (примерно 5 долларов), передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Как отмечено в документе, увеличены субсидии на пшеничную муку первого сорта, реализуемую в период с 1 февраля до 31 марта 2021 года.

Плохой урожай пшеницы в странах-производителях, экономический кризис и колебания курса лари в Грузии повлияли на стоимость муки. Хлебзаводы заговорили о неизбежном повышении цен на свою продукцию. Чтобы избежать этого, власти Грузии приняли решение о начале программы субсидирования. Она началась в декабре 2020 года и рассчитана на четыре месяца, до 1 марта. Для мелькомбинатов была установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16,2 доллара).

То есть, тем мелькомбинатам, которые продадут хлебозаводам муку первой категории по цене 53 лари за мешок, правительство дает субсидирование.

Всего на субсидии государство планирует потратить 10 миллионов лари (более 3,1 миллиона долларов).