В 2020 году прибыль грузинских банков сократилась в 9,6 раз до 99 млн. лари, однако несмотря на это, банковский сектор был одним из немногих прибыльных секторов экономики страны в период пандемии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.



Одним из способов, благодаря которому это стало возможно, стало увеличение разрыва между процентами на депозиты и на кредиты. В частности, процентные ставки на вклады в национальной валюте снизились с 9, 5% до 8, 3% годовых, в иностранной - с 2, 7% до 2%. Фактически депозиты в иностранной валюте потеряли функцию накопления, превратившись в средство сбережения – прибыль от них настолько минимальная, что ее фактически нет.



При этом, из-за постоянной девальвации курса лари уровень долларизации вкладов очень высок, и это несмотря на то, что вклады в национальной валюте все же приносят какую-то прибыль, но и она постоянно снижается – в начале 2020 года процентная ставка на вклады в лари составляли 9, 5%.



В настоящее время общий уровень долларизации вкладов составляет 62%, однако следует учитывать, что значительная часть вкладов в лари – это счета бизнеса и депозиты государства. Что касается частных вкладов, то в этом сегменте показатель долларизации еще выше – 77%.



Несмотря на снижение процентов на депозиты, параллельно происходит рост процентов на кредиты – в частности, в декабре 2020 года процентная ставка в национальной валюте составляла 14, 4%, в феврале 2021 года – выросла на 15, 7%.



Что касается процентов на кредиты в иностранной валюте, то они выросли в среднем с 6% до 6, 9%.



Соответственно, расходы банков на выплату дивидендов владельцам депозитов сократились, и это позволило снизить потери, связанные с получением доходов с кредитов в период пандемии.



Параллельно с ростом процентов на кредиты и снижением процентов на депозиты, растет и доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле банковской системы. В частности, в январе 2020 года этот показатель составлял 365 млн. долларов, что составляло 1, 15% от общего объема кредитов. В декабре 2020 года объем просроченных кредитов вырос до 562 млн. долларов, что составляет 1, 53% от кредитного портфеля.



Это не запредельно высокий показатель – в январе 2003 года показатель просроченных кредитов составляло 4, 5% от общего объема кредитов, в 2008 году до войны и мирового кризиса – 1, 8%, в январе 2009 года, после войны и во время кризиса – 5, 4%.