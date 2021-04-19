Вакцинация от коронавируса препаратом Sinopharm начнется в Грузии 4 мая

Вакцинация от коронавируса китайским препаратом Sinopharm начнется в Грузии с 4 мая. Об этом на брифинге сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Скоро будет задействованы прививки китайским Sinopharm. Вакцинация препаратом, которого в стране запасено 100 тысяч доз, начнется с 4 мая», — сказал Гамкрелидзе.

Регистрация на прививку Sinopharm на специальной платформе Минздрава Грузии начнется 27 апреля. При этом в период пасхальных каникул – с 30 апреля по 3 мая – процесс вакцинации в стране будет полностью приостановлен.

По состоянию на 18 апреля в Грузии привиты 29 184 человека или около 0,8% населения страны. Из них 1 530 граждан были вакцинированы за последние сутки.

Как указал Гамкрелидзе, в последнее время темпы вакцинации немного увеличились, однако активность населения по-прежнему остается низкой. В соответствии с национальным планом вакцинации сейчас ежедневно должны проводить не менее трех-четырех тысяч прививок.

«Сегодня у населения старше 55 есть возможность привиться AstraZeneca. Как можно больше людей должны записываться и привиться», — заявил Гамкрелидзе.

Вакцинация в Грузии ведется с 15 марта. На сегодняшний день граждан страны прививают двумя препаратами — AstraZeneca и Pfizer. Записаться на вакцинацию могут медицинские работники, лица старше 55 лет, пациенты на диализе или с пересаженными органами.

100 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinopharm прибыли в Грузию 3 апреля. В ближайшее время страна также ожидает поступления 100 тысяч доз вакцины Sinovac. Этот препарат будет передан китайской стороной на безвозмездной основе.