Вакцинация сотрудников сферы туризма в Грузии начнется на текущей неделе

Вакцинация от коронавируса занятых в туристической сфере начнется в Грузии на текущей неделе. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава на брифинге.

В Грузии ведется активизация процесса вакцинации. Для вакцинированных создаются "зеленые паспорта", которые дадут им возможность пользоваться определенными льготами в условиях действующих в стране ограничений.

"Решение включить наш туристический сектор в приоритетный список вакцинации было очень важным. На сегодняшний день в системе администрации туризма зарегистрировано уже до 2 тысяч обращений, которые мы передали министерству здравоохранения, и уже с этой недели начнется организованная вакцинация именно тех людей, которые заняты в секторе туризма. Это очень важно чтобы весь мир знал, что наша индустрия туризма безопасна, это требование сегодняшнего дня", - отметила Турнава.

Туристический сектор наиболее пострадал из-за коронавируса. Пандемия и введенные в Грузии ограничения значительно сократили число желающих посетить Грузию, несмотря на помощь властей, многие объекты стали закрываться и перепрофилироваться.

Ранее глава Минэкономики Грузии заявила, что все туристические организации, чьи сотрудники пройдут курс вакцинации от коронавируса, получат информационную поддержку от властей.

По ее словам, власти будут способствовать организованной массовой вакцинации сотрудников туристических объектов, но она будет добровольной, после чего объект получит статус безопасного и рекламу на международном уровне.

По последним данным, в Грузии прививки от коронавируса сделали почти 90 тысяч человек, из них полностью вакцинированы более 13 тысяч.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. Цель правительства – до конца года вакцинировать 60-70% населения.