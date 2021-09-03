Грузия отказалась от десятков тысяч доз вакцины AstraZeneca

БАКУ /Trend/ - Грузия отказалась принять в дар от правительства Латвии 50 тысяч доз вакцины от коронавируса производства британско-шведского концерна AstraZeneca, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Эту информацию подтвердил глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья грузинского минздрава Амиран Гамкрелидзе.

Он сообщил, что вакцину AstraZeneca Грузии предлагала не только Латвия, но и другие страны ЕС.

По его словам, отказ официального Тбилиси принять в дар этот препарат обусловлен его непопулярностью в Грузии.

Гамкрелидзе также напомнил, что ранее Грузия посредством международной платформы COVAX получила до 130 тысяч доз вакцины AstraZeneca тремя партиями. В настоящее время неиспользованными остаются до 20 тысяч доз этого препарата. В Грузии ежедневно применяют в целом 700-800 доз указанной вакцины.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась 15 марта и поэтапно охватывает все новые группы населения. Массовый характер она приобрела с пятого июля.

На второе сентября в Грузии было использовано более 1,2 миллиона доз вакцин от коронавируса. При этом полностью вакцинированы от коронавируса 421 785 человек, или 14,8 процента от взрослого населения страны.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)