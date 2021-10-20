НАТО поддерживает стремление Грузии вступить в альянс - спецпредставитель генсека
БАКУ /Trend/ - НАТО поддерживает стремление Грузии вступить в Евроатлантический альянс, написал в Twitter спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.
Спецпредставитель генсека НАТО прибыл в Грузию с первым официальным визитом, передает в среду Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
"На встрече с президентом Саломе Зурабишвили мы говорили о региональной безопасности и путях укрепления партнерства между Грузией и НАТО", - написал Коломина.
Президент Грузии также прокомментировала свою встречу со спецпредставителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии.
"На повестке дня много вопросов, включая безопасность региона Черного моря, предстоящий саммит НАТО, региональная стабильность", - написала Зурабишвили в Twitter.
В рамках визита в Грузию Коломина также встретился с главой МИД Давидом Залкалиани и спикером парламента Кахой Кучавой.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)