Избран новый председатель парламента Грузии

Депутаты парламента Грузии избрали Шалву Папуашвили председателем законодательного органа. Папуашвили был избран парламентом 88 голосами против одного. Для голосования было зарегистрировано 104 депутата, для избрания председателя парламента необходимо 76 голосов, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Перед избранием председателем парламента Шалва Папуашвили обратился к депутатам и ответил на их вопросы. По словам Папуашвили, он сделает все возможное, чтобы достойно служить стране и народу. Он также поблагодарил бывшего председателя парламента Каху Кучава.

«Спасибо парламентскому большинству за выдвижение меня на должность председателя парламента и за выраженное доверие. Это большая честь и ответственность перед обществом и нашей политической командой. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы достойно служить нашей стране и народу. Большое спасибо Кахе Кучава, который в политически сложное время достойно возглавлял парламент и смог консолидировать парламентскую жизнь», — заявил Шалва Папуашвили.

Каха Кучава подал в отставку с поста председателя парламента Грузии 24 декабря.